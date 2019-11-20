» منزل ولادة هتلر يتحول إلى مركز شرطة

20 نوفمبر 2019 - 10:14 ص

قررت حكومة النمسا تحويل المنزل الذي شهد ولادة الزعيم النازي المثير للجدل أودلف هتلر إلى مركز للشرطة.

كما قررت دفع التعويض إلى ملاكه، حيث صرح وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ بيشورن أن استخدام الشرطة للمنزل يعد إشارة واضحة على أن هذا المبنى لن يكون أبدا مكانا لإحياء ذكرى النازية.

ويبلغ المنزل الذي شهد ولادة هتلر عام 1889 م والسنوات الأولى من طفولته مساحة 800 متر مربع بخلاف مواقف السيارات.

وكانت النمسا قد اتخذت المنزل بعض السنوات كمركز للأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث كانت تدفع إيجارا شهريا بنحو 5300 دولار.

وقد تم الحكم بتعويض لأصحاب المنزل بقيمة 900 ألف دولار، حيث رفضوا القيمة وتم الحكم بتعويض أكبر لعائلة بومر.

واكتسبت مدينة ببرونو، شهرتها، وهي مدينة نمساوية صغيرة وتقع في إقليم النمسا العليا على الحدود مع جمهورية ألمانيا الفدرالية، كونها مسقط رأس الزعيم الألماني النمساوي الأصل أدولف هتلر.