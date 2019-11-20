  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:33 ص
بحث متقدم

8 ديسمبر يضع حكومة مدبولي في مهب الريح

عملية طعن بألمانيا

طعن نجل الرئيس الألماني السابق في محاضرة ببرلين

تامر أمين

تامر أمين: "طمنونا على الجحش"

المتظاهرين

إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في إيران

ارشيف

«تذكرتي» تطالب الجماهير بهذا الأمر

الدولار

الدولار ينخفض مجددًا ليسجل هذا الرقم

أرشيفية

اغتصب عجوز وقتلها .. القبض على سفاح "محرم بك"

مصطفى محمد

هكذا رد مصطفى محمد على هجوم نجم الأهلي عليه

محمد صلاح

صلاح يطلب من شوبير طلبا مفاجئًا .. والإعلامي يعلنه للجماهير

مبروك عطية

مبروك عطية عن الفيديو الذي أغضب المصريين: صاحبه في جهنم

منزل ولادة هتلر يتحول إلى مركز شرطة

عرب وعالم

هتلر
هتلر

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

نهر يتحول إلى اللون الأحمر بسبب ذبح 47 ألف خنزير

#

العراق: نرفض تحوّل أراضينا إلى ساحة صراع

#

فنزويلا.. ارتفاع قتلى اشتباكات في مركز توقيف للشرطة إلى 29

النمسا

منزل

مركز شرطة

ولادة هتلر

قررت حكومة النمسا تحويل المنزل الذي شهد ولادة الزعيم النازي المثير للجدل أودلف هتلر إلى مركز للشرطة.

 كما قررت دفع التعويض إلى ملاكه، حيث صرح وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ بيشورن أن استخدام الشرطة للمنزل يعد إشارة واضحة على أن هذا المبنى لن يكون أبدا مكانا لإحياء ذكرى النازية.

ويبلغ المنزل الذي شهد ولادة هتلر عام 1889 م والسنوات الأولى من طفولته مساحة 800 متر مربع بخلاف مواقف السيارات.

وكانت النمسا قد اتخذت المنزل بعض السنوات كمركز للأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث كانت تدفع إيجارا شهريا بنحو 5300 دولار.

وقد تم الحكم بتعويض لأصحاب المنزل بقيمة 900 ألف دولار، حيث رفضوا القيمة وتم الحكم بتعويض أكبر لعائلة بومر.

واكتسبت مدينة ببرونو، شهرتها، وهي مدينة نمساوية صغيرة وتقع في إقليم النمسا العليا على الحدود مع جمهورية ألمانيا الفدرالية، كونها مسقط رأس الزعيم الألماني النمساوي الأصل أدولف هتلر.

 


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الطلبة البورونديون الحاصلون على منح وزارة التعليم يسافرون إلى مصر
» منزل ولادة هتلر يتحول إلى مركز شرطة
» الأهلى يخطط لضم مهاجم السد القطرى
» 3 مطالب مهمة من "البدرى" عقب العودة من جزر القمر
» «الفراعنة» بدون راحة استعدادًا لـ "أفيال" أفريقيا
» زلزال قوي يضرب جنوب المكسيك
» كندة علوش تبهر متابعيها على "إنستجرام"
» الدولار ينخفض مجددًا ليسجل هذا الرقم
» رانيا يوسف تنشر صورة أهم رجلين في حياتها
» أصالة تثير غضب متابعيها بعد حديثها عن حجاب صابرين
» صورة تكشف علاقة محمد صلاح بآيتن عامر وتامر حسني

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب