جملة قالها محمد مرسي لـ:السيسي" تنشر لأول مرة

20 نوفمبر 2019 - 11:36 ص



كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي،عن جملة قالها الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي للرئيس عبد الفتاح السيسي وقت توليه وزير الدفاع ، قائلة :" محمد مرسي ، قال للرئيس السيسي حينما كان وزير دفاع ، لو عزلتوني أمريكا مش هتسيبكوا".



وأضافت "الشوباشي"، خلال لقائها بفضائية "إكسترا نيوز"، قيادات الجماعة لصوص، و شبابها فقدوا الإيمان بهم،متابعة:" تنظيم الإخوان يتحدثون باسم الدين، ولكنهم في الحقيقة ليس لهم أي علاقة به".



و أكدت الكاتبة الصحفية ،أن الإخوان كان لديهم مشروع تخريبي تدميري للوطن العربي بأكمله ، ولكن مصر استطاعت أن تفلت من هذا المخطط".

