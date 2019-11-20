بعد التهديد الكوري.. الإفراج عن السفن التي احتجزها الحوثيون

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أفادت وكالات أجنبية، بأن كوريا الجنوبية أعلنت اليوم الأربعاء، إفراج ميليشيات الحوثي عن طاقم السفن الثلاث المحجوزة قبل أيام.   

واحتجز الحوثيون الأحد الماضي، قاطرة سعودية وسفينة وحفارا كوريين جنوبيين شمالي مدينة الحديدة عند ساحل البحر الأحمر .

وفي بيان تناقلته وسائل الإعلام قالت سول، إن ميليشيات الحوثي أفرجت عن 16 بحارًا من بينهم كوريان جنوبيان، مؤكدة أن أفراد الطاقم والسفن أطلق سراحهم جميعا . 

وكانت كوريا قد هددت بالرد، وأرسلت بالفعل السفينة "شيونغي" التي تنتشر في مهمة مكافحة القرصنة، وكانت ترسو قبالة سواحل عمان، إلى المياه القريبة من مكان الحادث.

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