عمر خيرت: حسيت إني جندي بالصاعقة بعد تأليف لحن "الممر"

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أبدى الموسيقار عمر خيرت، سعادته لمشاركته في فيلم الممر من خلال اللحن قائلاً: "شعرت أنني جندي في كتيبة الصاعقة بعد تأليف لحن فيلم الممر".

وأضاف خيرت خلال حواره ببرنامج "عرب وود": "إحساس الفنان بوطنه وانتصارات وطنه أمر رائع، والجمهور يريد أن يستمع إلى كل المقطوعات التي يحبها".

وبسؤاله عن تقيمه لأغاني المهرجان، رد الموسيقار الكبير: "المجتمع يضم مختلف الأنواع من البشر والمشاعر، ومن الممكن أن تكون أغاني المهرجانات متواجدة ولكن المهم هو الاستمرارية، فالعمل الناجح وحده هو القادر على الاستمرار".

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