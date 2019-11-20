  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:26 م
بحث متقدم
الجالية الفلسطينية بمصر تؤكد دعمها للرئيس محمود عباس

نتيناهو رفض مقابلة الرئيس الفلسطيني 20مرة

الدكتور أحمد الطيب

الأزهر يرد على التصريحات الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي و الراحل محمد مرسي

جملة قالها محمد مرسي لـ:السيسي" تنشر لأول مرة

سفن

بعد التهديد الكوري.. الإفراج عن السفن التي احتجزها الحوثيون

الإفتاء

رد حاسم من "الإفتاء" على ظاهرة خلع الحجاب

الرئيس السيسي

إعلامي: السيسي ملوش كتالوج وشفرته مبتتفكش

أرشيفية

«حزب ميركل» يطالب بحظر الحجاب في المدارس

عمر خيرت

عمر خيرت: حسيت إني جندي بالصاعقة بعد تأليف لحن "الممر"

وزيرالمالية

بشرى سارة من المالية.. خفض أسعار السلع بالأسواق

الممثلة جال جادوت

من هى الإسرائيلية جال جادوت التي يشاركها عمرو واكد في فيلم جديد؟

الملك سلمان وولي العهد يوجهان رسائل لقادة الإمارات

عرب وعالم

الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أمير الكويت وولي العهد يعزيان الملك سلمان

#

الملك سلمان وولى العهد يوجهان رسالة للرئيس السيسى

#

أول تعليق من الملك سلمان وولي العهد على مقتل حارسه الشخص

#

هجوم على أصالة بسبب الملك سلمان وولي العهد

أفادت وكالة الأنباء السعودية واس، بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجها رسائل إلى قادة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد الرئيس، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، للتعزية والمواساة في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان .

وقال الملك سلمان في برقيته وفقًا للوكالة: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جانبه، بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "برقية عزاء ومواساة مماثلة لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله ".

وقال الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير ينشر صورا لزوجته: ملهاش حساب على إنستجرام
» برلماني: قانون الجمارك يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل الانتظار
» الملك سلمان وولي العهد يوجهان رسائل لقادة الإمارات
» العصفر.. كيف يؤخر التجاعيد ويعالج الصلع
» وزيرة الصحة: التأمين الصحي الجديد يستهدف علاج كل مريض داخل محافظته
» شاهد.. كيف استقبلت "ميركل" السيسي ببرلين
» السكة الحديد تكشف سبب ارتباك حركة القطارات بين محطتي قليوب وبنها
» ذبح عجل لفك عقدة النحس لـ " بلدية المحلة"
» الطيب: 3 أسباب وراء زيادة معدلات الفقر عالميًا
» أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
» توتنهام يعين "مورينيو" مدربا للفريق حتى 2023

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب