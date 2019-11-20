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ميريام فارس تستعرض رشاقتها وتشعل مواقع التواصل

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ميريام فارس
ميريام فارس

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انستجرام

تمرينات

ميريام فارس

نشرت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو لها من داخل منزلها وهي تؤدي بعض التمرينات الرياضية، وتستعرض رشاقتها، ونال الفيديو إعجاب الكثيرين.

وتظهر "ميريام" في الفيديو، وهي تستعرضت لياقتها البدنية، بتميرينات قاسية وصعبة، حيث أبهرت متابعيها وخطفت الأنظار .

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الفيديو، حيث حصد أكثر من 263 ألف إعجاب، في أقل من ساعة، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: "شاطرة مريام"، "جامدة".

وكان قد دعمت الفنانة اللبناينة، ميريام فارس، المظاهرات التي اجتاحت البلاد، في الآونة الأخيرة،حيث شاركت في الاحتجاجات ودعت باقي طوائف الشعب للمشاركة.

وقد بدأت المظاهرات في عدة مدن في لبنان منذ  17 أكتوبر، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وفرض الضرائب على مكالمات الأنترنت والـ"واتس اب".

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