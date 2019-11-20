فيديوهات جنسية وألعاب إباحية.. مفاجآت في أحراز فيلا "التجمع"

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متابعات- الدويني فولي

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تشكيل عصابى

فيديوهات

التجمع

فيلا

الخامس

كشفت المعاينة وتحقيقات الأجهزة الأمنية عن مفاجآت في المعاينة لفيلا التجمع الخامس التي كانت تمارس فيها الرذيلة والشذوذ الجنسي .

وحسب التحريات، فإن شباب وفتيات كونوا تشكيلا عصابيا واستأجروا فيلا في التجمع الخامس لممارسة الرذيلة والشذوذ داخلها والساعة بمقابل 3 آلاف جنيه . 

وقررت النيابة حبس فتاتين وشاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ونسبت لهما ممارسة الرذيلة والشذوذ، وإدارة منشأة للأعمال المنافية للآداب .

فيديوهات جنسية ورسائل إباحية ضمن الأحراز  

وحرزت النيابة هواتف محمولة ومبالغ مالية وفيديوهات جنسية ورسائل واتس آب "جنسية"، وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي ومباحث الآداب بعمل التحريات اللازمة الخاصة بشأن الواقعة، وهل هناك متهمون آخرون أم لا؟

البداية كانت بورود معلومات عن قيام تشكيل عصابي من 5 أشخاص رجال وسيدات بتأجير فيلا لممارسة الدعارة والشذوذ الجنسي والألعاب الجنسية .

علي الفور تشكل فريق بحث تحت قيادة العقيد سمير مجدي مفتش مباحث فرقة القاهرة الجديدة، والمقدم تامر عبد الشافي رئيس المباحث، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث للتأكد من صحة الواقعة .

 وبإعداد الأكمنة تبين أن عددًا من الشباب والفتيات يترددون عليها في أوقات متأخرة من الليل؛ لممارسة الرذيلة وتعاطي المخدرات والشذوذ

قفص وعليقه وكرابيج وأحزمة منافية للآداب  

وباستئذان النيابة العامة، لمداهمة الفيلا وضبط المتهمين، وانتقلت قوة من المباحث لمقر الفيلا المستأجرة، وجرى ضبط 3 أشخاص من أفراد التشكيل "شاب وفتاتين"، وبحوزتهم "مبالغ مالية، وقفص وعليقه، وكرابيج وكلابشات، وأحزمة وألعاب جنسية منافية للآداب ".

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