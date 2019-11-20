سمية الألفي تكشف معلومة جريئة عن"الفيشاوي "

20 نوفمبر 2019 - 01:16 م

روت الفنانة المعتزلة سمية الألفي، في أول ظهور إعلامي لها بعد غياب عن الشاشة دام أكثر من 14 عامًا، أسرارًا تنشر لأول مرة عن زوجها الراحل فاروق الفيشاوي ".

وقالت "الألفي" خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" في برومو الحلقة المقبلة والذي عرضته فضائية "النهار"، إنها كانت تعلم أن زوجها الراحل يخونها لكنها كانت تصمت لأنها تحبه، معقبة: "كان بيخوني بس كنت بحبه".

وأضافت الفنانة بأنها كانت تحب فاروق الفيشاوي بشكل غير طبيعي وعاشت على هذا الحب وسيظل مستمرًا في قلبها لآخر يوم في عمرها، متابعة: "أنا من غير فاروق تايهة في الدنيا دي، مشي وخد قلبي معاه"