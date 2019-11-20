فيديو جديد يعرض تحركات "السيسي" في برلين

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نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يرصد تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الألمانية برلين.

وتضمن الفيديو المنشور، اليوم الأربعاء، الأنشطة التي قام بها الرئيس على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

وأوضح الفيديو مشاركة "السيسي"، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا، بحضور القادة الأفارقة والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

 وتبين بالفيديو المنشور، أيضًا مشاركة الرئيس السيسي في الجلسة الرئيسية الرسمية لقمة العشرين وأفريقيا، بالإضافة إلى استقباله لوزيرة الدفاع الألمانية، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل مساء الأحد الماضي، إلى العاصمة الألمانية برلين؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا، وعقد لقاءات مع عدد من المسؤلين هناك حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين".

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