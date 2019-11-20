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بعد قتل المتظاهرين .. خامنئي : " دحرنا العدو"

الحياة السياسية

خامنئي
خامنئي

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أعلن النظام الإيراني اليوم الأربعاء انتصاره على العدو، وذلك بعد مواجهته للمتظاهرين الغاضبين ضد أسعار الوقود التي ارتفعت مؤخرا.

وصرح علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران أنه تم "دحر العدو"، وذلك بعد أيام من التظاهرات التي سقط فيها العشرات من المتظاهرين في عمليات وصلت إلى القتل بالرصاص الحي.

وأضاف خامنئي في خطاب متلفز : "دحرنا العدو خلال الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة"، مؤكدا أن ما حدث كان ممارسات أمنية وليست شعبية، بحسب قوله.

من جانبه اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران خرجت منتصرة بوجه المخططات.

يذكر أن منظمة العفو الدولية الثلاثاء كانت قد أصدرت تقريرا أن 106 متظاهرين على الأقل لقوا مصرعهم في 21 مدينة إيرانية منذ اندلاع الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد الجمعة الماضية.

وقد اتسعت دائرة الاحتجاجات حتى طالت معظم المدن الإيرانية.

وقام المتظاهرون بإحراق مقرات للباسيج وأخرى للشرطة، بالإضافة إلى حرق صور خامنئي وروحاني.


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