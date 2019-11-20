اجتماع عاجل للجامعة العربية بشأن الاستيطان الإسرائيلي

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الجامعة العربية

الاستيطان الإسرائيلى

اجتماع عاجل

أعلن السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، عقد اجتماع طارئ يوم الإثنين المقبل، لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لبحث موقف الإدارة الأمريكية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأوضح السفير الفلسطينى، فى بيان صحفى، أن المندوبية الدائمة أجرت مشاورات بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية لعقد الاجتماع الطارئ، بناءً على توجيهات الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى، لبحث الموقف الأمريكي الأخير، الذي عبر عنه وزير الخارجية، بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفًا للقانون الدولي، والذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأحادية المخالفة للقانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

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