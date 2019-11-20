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تصنيف منتخبات بطولة أمم أوروبا «يورو 2020»

الرياضة

يورو
يورو

أمير سعد

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أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" تصنيف منتخبات بطولة يورو 2020 التى ستقام فى 12 مدينة أوروبية خلال الفترة من 12 يونيو حتى 12 يوليو 2020.

وتأهل 20 فريقا إلى البطولة التى تضم 24 فريقًا، ويتبقى 4 مقاعد يتنافس عليها 16 منتخبا فى منافسات الملحق الأوروبى التى تقام بين يومى 26 و31 من مارس.

ومن المقرر أن تسحب قرعة ملحق تصفيات يورو 2020 بعد غد الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، بينما تستضيف العاصمة الرومانية بوخارست قرعة بطولة يورو 2020 في 30 نوفمبر الجاري.

وضمت قائمة المنتخبات العشرين التي تأهلت مباشرة إلى نهائيات يورو 2020، النمسا وبلجيكا وكرواتيا والتشيك والدنمارك وإنجلترا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال وروسيا والسويد وسويسرا وإسبانيا وتركيا وأوكرانيا وويلز.

وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم تصنيف المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2020، وجاءت كالتالي:

التصنيف الأول: إيطاليا وإنجلترا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا وأوكرانيا.

التصنيف الثاني: فرنسا وسويسرا وكرواتيا وبولندا وروسيا وهولندا.

التصنيف الثالث: البرتغال والدنمارك وتركيا والنمسا والسويد والتشيك.

التصنيف الرابع: ويلز وفنلندا + المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق.

وجاء تصنيف منتخبات الملحق كالتالي..

التصنيف الأول: أيسلندا + ثلاثة منتخبات تتحدد بالقرعة.

التصنيف الثاني: البوسنة والهرسك وسلوفاكيا وجمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

التصنيف الثالث: اسكتلندا والنرويج وصربيا + منتخب واحد يتحدد بالقرعة.

التصنيف الرابع: جورجيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو وبيلاروسيا.

وستشهد القرعة إضافة منتخبات بلغاريا وإسرائيل ورومانيا والمجر، حيث سيجرى توزيعها على التصنيفين الأول والثالث.


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