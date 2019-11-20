الزمالك يوضح حجم إصابة «ساسي»

20 نوفمبر 2019 - 06:19 م

حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاطمئنان على إصابة التونسي فرجاني ساسي عقب خروجه مصابا في لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وأوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هي شد بسيط في العضلة الضامة وغير مقلقة.

ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدي النقاز من تونس غدا للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل بالدوري العام.