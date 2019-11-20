» منتخب إيطاليا يرفض مواجهة قطر وديًا

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امم افريقيا

تانر حسنى

رفض روبرتو مانشينى، المدير الفنى لمنتخب إيطاليا، مواجهة منتخب قطر، خلال شهر مارس 2020، حسبما كشفت تقارير صحفية إيطالية.

ذكرت صحيفة "كورييرى ديلو سبورت" الإيطالية، أن مانشينى مدرب الأزورى، يرى أن العرض القطرى، لن يكون مفيدا لفريقه، والذى يستعد لخوض منافسات أمم أوروبا، فى شهر يونيو المقبل فى 12 مدينة مختلفة.

أضافت الصحيفة أن مدرب المنتخب الإيطالي، يرغب فى مواجهة منتخبى إنجلترا فى "ويمبلى"، يوم 26 مارس المقبل، وألمانيا فى أرضها يوم 31 من نفس الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشينى، طالب أيضا، بإنهاء مباريات الدوري الإيطالي مبكرا، من أجل أن يحصل اللاعبون على راحة كافية، قبل الاستعداد لخوض البطولة.

وكان منتخب إيطاليا، قد تأهل لنهائيات يورو 2020، بعد تصدره المجموعة العاشرة، ويقع الأزورى ضمن منتخبات المستوى الأول، فى قرعة البطولة، التى سوف تسحب يوم 31 من شهر نوفمبر الجارى، بالعاصمة الرومانية بوخارست.


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