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القبض على عصابة سرقت 2.1 مليون جنيه من تكافل وكرامة

قضايا وحوادث

المضبوطات
المضبوطات

أحمد سالم

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شكاوى واسعة من وقف معاش «تكافل وكرامة»

المصريون

امم افريقيا

تانر حسنى

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مباحث النقل والمواصلات، القبض على عناصر تشكيل عصابي بأسيوط تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أموال أصحاب معاشات تكافل وكرامة بإجمالي 2.1 مليون جنيه.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالاشتراك مع مفتشي قطاع الأمن العام، قيام موظف بأحد مكاتب البريد بأسيوط - سبق اتهامه في إحدى القضايا، وموظف بإدارة الشئون الاجتماعية، سبق اتهامه في قضيتين، ووكيل مكتب البريد، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى في الاستيلاء على المبالغ المالية الخاصة بمعاشات المواطنين (التكافل والكرامة) دون علمهم، عن طريق قيام الأول باستلام الفيزا الخاصة بالعملاء دون علمهم من الثانى، وقيامهم بصرف المعاشات بالاتفاق مع الثالث، والاستيلاء على تلك الأموال لأنفسهم دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وبحوزة الأول 169 كارت فيزا، مبلغ مالى قدره 108 آلاف و571 جنيها.

وأضافوا بقيامهم بالاستيلاء على أموال معاشات تكافل وكرامة المستحقة للمواطنين أصحاب الفيز التي تم ضبطها بحوزتهم اعتبارًا من يوم  1/6/2016 حتى الآن بإجمالى مبلغ (2 مليون و111 ألفا و97 جنيها) من مكاتب بريد مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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