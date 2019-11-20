18 قناة إباحية تبث من الإسكندرية

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الأمن

ضبط

الإسكندرية

قناة إباحية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من الإيقاع بشركة يمتلكها اثنين من سكان المحافظة، تقوم ببث أفلامًا إباحية على 18 قناة بأكواد خاصة فضلًا عن تطبيق باسم الشركة يتم تنزيله على الهاتف المحمول لبث المحتوى الإباحي.

وفي التفاصيل التي ذكرها موقع صدى البلد، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سلبم مساعد وزير الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية مفادها قيام صاحبي شركة 41 – 46 سنه مقيمين بدائرة قسم سيدي جابر؛ بإدارة شركة للقنوات الفضائية ومقرها دائرة القسم تضم 18 قناة تبث وتعرض أفلاما إباحية يقومان بسرقة المحتوى الخاص ببعض القنوات الفضائية الأخرى والمشفرة ويتم تسويق المنتج من خلال: جهاز ريسيفر يتم تجميعه وتحميله بالأكواد الخاصة بتلك القنوات وبيعه بمبلغ 750 جنيها.

وتطبيق باسم الشركة يتم تحميله على أجهزة الهواتف المحمولة مقابل مبلغ 180 جنيها "اشتراك سنوي" ويتم توزيع تلك المنتجات من خلال شركتي ( شركة شحن وشركة تحويل أموال ) وقد بلغ عدد العملاء حوالي 4 آلاف عميل داخل وخارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمقر الشركة تم ضبطهما و6 موظفين"خدمة عملاء - دعم فني"والأدوات والأجهزة المستخدمة ضمت : 4 أجهزة كمبيوتر وجهاز لاب توب تعمل كأجهزة استقبال إشارة من السيرفر الرئيسي خارج البلاد ، 2جهاز سيرفر يستخدمان للتحكم في بث القنوات للعملاء ، مجموعة من الهارد ديسك والفلاشات محمل عليها المحتوى المنسوخ والمقلد والأفلام الإباحية التي يتم بثها، عدد من أجهزة الريسيفر "جارى حصرها" فضلا عن حوالى 2500 نظارة تستخدم لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد.

كما ضبط كميات كبيرة من أدوية التخسيس والمكملات الغذائية التى يتم الإعلان والترويج لها من خلال القناة ، وكمية من إيصالات التحويلات المالية التي يتم تحويلها للشركة.

بمواجهة مالكي الشركة اعترفا بإدارتهما للشركة بدون ترخيص وبث الأفلام الإباحية من خلال قنواتها باستخدام الأجهزة المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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