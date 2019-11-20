تحذيرات من تقلبات بالطقس في السعودية

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تتأثر أجواء المملكة العربية السعودية، بحالة عدم استقرار على بعض المناطق، اعتبارًا من الجمعة المقبل.

جاء هذا وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات.

وقالت الهيئة اليوم الأربعاء، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية، قد تصحب بتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كم في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت أن تأثير الحالة يأتي اعتبارا من يوم الجمعة على مرتفعات منطقة جازان، وعسير، والباحة بأمطار متوسطة في مجملها.

وأضافت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

وأشارت إلى أنه وانطلاقا من يوم السبت يتوقع تأثر منطقة حائل، والقصيم، والشرقية بهطول أمطار متوسطة في مجملها، أما منطقة الرياض فيتوقع بأن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.


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