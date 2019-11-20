رانيا يوسف تفاجئ الجميع بفستان غير متوقع

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي والذي تستضيف دار الأوبرا المصرية في دور المهرجان الـ41، والذي مقرر أن يستمر لمدة تسعة أيام.

وعلى خلاف العادة، فاجأت الفنانة رانيا يوسف، الجميع في أول ظهور لها بالمهرجان، بفستان "غير تقليدي"، حيث بدت محتشمة مقارنة بظهورها في مهرجان العام الماضي، والذي شهد جدلصا كبيرًا بسبب فستانها العارٍ، والذي اعتذرت عنه بعد ذلك بعد قيام محامين بتقديم بلاغات ضدها للنائب العام بتهمة إثارة الغرائز ونشر الفاحشة.

حيث ظهرت رانيا يوسف بإطلالة شتوية مرتدية فستانًا أسود، أطلّت من خلاله بشكل هادئ وغير مثير، إلا أنه كان مفتوحًا تمامًا من الخلف، وهو ما عرضها لموجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أنها احتشمت من الأمام إلا أنها كشفت "المستور" في الخلف، حسب تعبيرهم.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء بدار الأوبرا.

والجدير بالذكر أن رانيا يوسف أثارت الجدل خلال الدورة الأخيرة من المهرجان، العام الماضي، من خلال الفستان العاري التي ارتدته خلال الدوة الماضية من المهرجان، والذي أطلق عليه "الفستان الفاضح".

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.



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