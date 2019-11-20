  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:02 م
بحث متقدم
الطالب البريطاني لويس دوكسبوري

بريطاني دعا لمحو المسلمين من الأرض.. فكان هذا جزائه

الطقس

الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ الجميع بفستان غير متوقع

عبدالخالق عبدالله

مستشار«بن زايد» يوجه سؤالًا لـ«الأشقاء في قطر»

ترامب

شهادة صادمة تعجل بعزل «ترامب»

أرشيفية

18 قناة إباحية تبث من الإسكندرية

الطالب الراحل طارق القوصي

وفاة طالب داخل الفصل بعد تجاهل المدرس استغاثته

أسامة رشدي

توقيف أسامة رشدي في مطار تونس ومنعه من الدخول

أطعمة تقدم للسجناء

«بيتزا وأسماك ولحوم».. وجبات سجناء برج العرب

السعودية

السعودية تعلن رفض قرار أمريكا بشأن المستوطنات

للمرة الأولى.. "مورينيو" يقود مران توتنهام

الرياضة

توتنهام
توتنهام

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

توتنهام يعين "مورينيو" مدربا للفريق حتى 2023

#

أول تعليق من "أصالة" على "طلاقها" بسبب خيانة زوجية

#

بالصور.. زوجة فنان شهير تخلع الحجاب

#

"ميتشو" يقود أول مران له بميت عقبة

فلسطين

الاحتلال

اصابة طفل فلسطيني

قاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مران فريق توتنهام للمرة الأولى اليوم، استعدادًا لمباراة وست هام المقررة السبت المقبل فى الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام، صورا من ظهور مورينيو مدربا للسبيرز لأول مرة وعلقت عليها: "أول تدريب لمورينيو هذا الموسم".

وأعلن توتنهام صباح اليوم الأربعاء عن تعيين جوزيه مورينيو مدربًا جديدًا للفريق حتى نهاية موسم 2022 / 2023، بعد إقالة الأرجنتينى ماوريسيو بوتشيتينو بسبب النتائج السيئة الأخيرة فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

وكان جوزيه مورينيو متقاعدًا من العمل التدريبى منذ إقالته من مانشستر يونايتد الإنجليزى فى ديسمبر 2018، ورفض عروضًا صينية وإسبانية لحرصه على العودة إلى البريميرليج.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «رونالدو» يتزوج سرًا في المغرب..تعرف على عروسته
» السودان.. اعتقال مساعد "البشير" في الوصول للحكم
» فيديو يوثق لحظة مقتل متظاهر بإيران
» الحوثيون يفرجون عن القاطرة البحرية "رابغ 3"
» منتخب إيطاليا يرفض مواجهة قطر وديًا
» تامر حسني يحيى حقل ختام أمم إفريقيا تحت 23 عامًا
» الملك سلمان: إذا أرادت إيران الحرب فسندافع عن شعبنا بحزم
» «صلاح» خارج حسابات ليفربول أمام كريستال بالاس
» بالفيديو.. تحويل منزل «هتلر» إلى قسم شرطة بالنمسا
» "للتحريض على الفجور".. فتاة تحتجز شابًا بالكويت
» في الشتاء.. أفضل 5 أطعمة تقوي الجهاز المناعي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب