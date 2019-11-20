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تدريبات استشفائية للاعبي المنتخب استعدادا لنهائي كأس الأمم

الرياضة

المنتخب الاولمبى
المنتخب الاولمبى

أمير سعد

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المنتخب الأولمبي

المصريون

امم افريقيا

طوكيو

أدى لاعبو المنتخب الأولمبي الذين شاركوا في مواجهة جنوب أفريقيا بنصف نهائي كأس الأمم تحت 23 سنة، التي حسموها لصالحهم بنتيجة 3-0، مرانا استشفائيا.

وأشرف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب والدكتور صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي والدكتور محمد صلاح اخصائي التأهيل.

وخضع اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة، لتدريبات قوية داخل صالة اللياقة.

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة، بعد نجاح المنتخبين في الحصول على بطاقتي التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، وتتبقى بطاقة وحيدة يحصل عليها الفائز من مباراتي جنوب أفريقيا وغانا، اللذان سيلعبان لتحديد المركزين الثالث والرابع.


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