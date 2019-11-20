» «رونالدو» يتزوج سرًا في المغرب..تعرف على عروسته

20 نوفمبر 2019 - 08:23 م

معروف عن النجم العالمي كريستيانو رونالدو حبه للمغرب كبلد سياحي يواظب على التردد عليه، لكنه هذه المرة قرر إقامة حفل زفافه "سرًا" في مدينة مراكش.

حيث ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، تزوج سرا من صديقته جورجينا رودريغيز في حفل زفاف أقيم بمدينة مراكش المغربية.

ويظهر رونالدو مع جورجينا صاحبة الـ 25 عاما منذ سنوات، وهي أم الطفل الرابع للنجم البرتغالي (ألانا)، التي ولدت في 12 نوفمبر عام 2017.

وقالت الصحيفة: "كريستيانو رونالدو تزوج، ونظم حفل زفاف سري في المغرب".

وأضافت الصحيفة، أن حفل الزفاف كان "سريا للغاية"، عندما قام النجم البرتغالي بزيارة المغرب لمعرفة أين وصلت أشغال بناء فندقه، بمدينة مراكش في أغسطس الماضي.

وتساءلت "توتو سبورت"، عن السبب وراء هذه السرية في حياة رونالدو، مؤكدة أن والدته، قد تكون ربما من بين الأسباب، كونها غيورة للغاية على ابنها، مضيفة، أن أحد المقربين من اللاعب، اعترف بأن أفضل لاعب في العالم 5 مرات، قام في الصيف الماضي، بالسفر إلى ماديرا (مسقط رأس رونالدو) رفقة محاميه، لتعديل وصيته وتحويل بعض ممتلكاته لجورجينا، وأحقية التصرف فيها، علما أن كل ممتلكاته كانت تحت تصرف أمه.