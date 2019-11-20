الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

20 نوفمبر 2019 - 08:31 م

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن طقس غد الخميس، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل غدًا على كل الأنحاء نهاراً بارد ليلاً.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما حالة البحر المتوسط ، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

القاهرة 12- 25

الإسكندرية 13- 25

قنا 16- 28

الأقصر 15– 29

أسوان 17– 29