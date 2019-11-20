حقيقة رحيل وليد أزارو عن الأهلي

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المنيا

بنى مزار

مطرانية بنى مزار

قرية الناصرية

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد مؤخرًا بشأن رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، مؤكدا أن اللاعب ملتزم بشكل جيد مع ناديه خلال الفترة الحالية.

وكانت إحدى القنوات المغربية قد نشرت تقريرا كشفت فيه أن أزارو تورط في فضيحة أخلاقية مع فتاة، قبل أن ينفي عبد الحفيظ ذلك ويؤكد أن هذه الأقاويل غير صحيحة بالمرة.

يذكر أن المغربي أزارو نجح في قيادة الأهلي، أمس الثلاثاء، للفوز على الاتصالات بهدف نظيف أحرزه من ركلة جزاء وذلك في مباراة أقيمت على ستاد التتش في إطار استعدادات القلعة الحمراء لاستئناف بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع الجونة في بطولة الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري ثم يطير إلى تونس لملاقاة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته على ملعب رادس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


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