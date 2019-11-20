بالصور.. أبرز إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

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مهرجان القاهرة السينمائي

شيما الحاج

توافد عدد من نجوم الفن مساء اليوم الأربعاء، على مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ41، والذي تستضيفه دار الأوبرا المصرية.

وجاءت نجمات الفن، بإطلالة مختلفة منها ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها ما جاء محتشمًا على حد تعبير النشطاء، حيث كان أبرز الحضور كلاً من الفنانة رانيا يوسف ويسرا وليلي علوي وشيرين رضا، وكذلك الفنانة منى ممدوح وحلا شيحة وغيرهم من الفنانات.

يشار إلى أن رانيا يوسف أثارت الجدل خلال الدورة الأخيرة من المهرجان، العام الماضي، من خلال الفستان العاري التي ارتدته خلال الدورة الماضية من المهرجان، والذي أطلق عليه "الفستان الفاضح".

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

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