700 طفل يعيشون مع أسرهم في شوارع باريس

20 نوفمبر 2019 - 09:28 م

كشفت جمعيات معنية بالأطفال والمشردين أن 700 طفل يعيشون مع أسرهم في شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت في بيان، إنها طالبت الحكومة بفتح مركز إيواء بشكل عاجل؛ لإيواء أولئك المضطرين للعيش في الشارع بلا مآوى.

وجاء في البيان، أن 700 طفلا يعيشون مع أسرهم في الشوارع بباريس والمناطق المحيطة بها، وأن 20 ألف طفلا، دون سن الثامنة عشر، يعيشون في أماكن مؤقتة.

واعتبر أن هذا الوضع لا يليق بدولة مثل فرنسا.

وبحسب جمعية "موتى في الشوارع"، التي تجري أبحاثا حول المشردين في الشوارع، لقي 8 أطفال، منذ مطلع العام وحتى الآن، مصرعهم في الشارع.

وفي 2018، فقد 18 شخصا ممن يعيشون في الشوارع، حياتهم، لأسباب مختلفة.

وفي دراسة أجرتها بلدية باريس العام الماضي، تبين أن ما يقرب من 3 آلاف شخص اضطروا للعيش في الشارع.

وفي صيف 2017، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "بحلول نهاية هذا العام لن يعيش أحد في الشارع".