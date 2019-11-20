السيسي يصل إلى القاهرة بعد المشاركة في قمة العشرين

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، بعد إنهاء زيارته الرسمية إلى ألمانيا، والتي شارك خلالها في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا المنعقدة هناك.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهى المبادرة التى أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017 خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وتضمنت زيارة الرئيس السيسى، لألمانيا نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائى، حيث التقى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الالمانية، فى إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادى فى مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموي