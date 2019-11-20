» محمد صلاح رابع أفضل مهاجم في العالم لعام 2019

20 نوفمبر 2019 - 09:46 م

حل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني في المركز الرابع، ضمن أفضل 10 مهاجمين فى العالم، خلال عام 2019.

كشفت شبكة "ESPN" العالمية عن قائمة تضم أفضل 10 مهاجمين فى العالم، ضمن القائمة السنوية التى تعلنها عن 100 أفضل لاعب فى العالم.

وحل محمد صلاح فى المركز الرابع، متقدما 3 مراكز، بعدما احتل المركز السابع، خلال عامى 2017 و 2018، خلف صاحب الصدارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وكيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

واحتل زميل الفرعون المصرى فى الريدز، روبرتو فيرمينو المركز الخامس، ثم انطوان جريزمان مهاجم برشلونة، بيير أوباميانج نجم أرسنال، نيمار نجم باريس سان جيرمان، جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد ودوسان تاديتش لاعب أياكس الهولندى.

وسجل محمد صلاح مع ليفربول، 9 أهداف هذا الموسم فى جميع المسابقات، بواقع 6 فى البريميرليج و 3 فى دورى أبطال أوروبا.