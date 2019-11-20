بالصور.. ظهور جريء لـ«حلا شيحة» في مهرجان القاهرة

ظهرت الفنانة حلا شيحة على السجادة الحمراء، في مهرجان القاهرة السينمائي، والذي تستضيفه دار الأوبرا المصرية، بدءًا من الليلة وحتى التاسع والعشرون من نوفمبر الجاري.

وظهرت شيحا بفستان أسود طويل، يُظهر بعضًا من الأجزاء العليا للجسد، فيما كانت ممسكة بحقيبة صغيرة في يدها.

وتوافد عدد من نجوم الفن إلى المهرجان، بإطلالة مختلفة حيث كان أبرزهم كلاً من الفنانة رانيا يوسف ويسرا وليلي علوي وشيرين رضا، وكذلك الفنانة منى ممدوح وحلا شيحة وغيرهم من الفنانات، بالإضافة إلى شيما الحاج.

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.



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