  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:36 م
بحث متقدم
شيما الحاج

بطلة «الفيديو الإباحي» تظهر بفستان جرئ

يسرا في مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور.. أبرز إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

الملك سلمان

الملك سلمان يهاجم «العملية التركية»

ازارو

حقيقة رحيل وليد أزارو عن الأهلي

الطالب البريطاني لويس دوكسبوري

بريطاني دعا لمحو المسلمين من الأرض.. فكان هذا جزائه

الطقس

الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ الجميع بفستان غير متوقع

عبدالخالق عبدالله

مستشار«بن زايد» يوجه سؤالًا لـ«الأشقاء في قطر»

أسامة رشدي

توقيف أسامة رشدي في مطار تونس ومنعه من الدخول

أرشيفية

18 قناة إباحية تبث من الإسكندرية

بالصور.. ظهور جريء لـ«حلا شيحة» في مهرجان القاهرة

الصفحة الأخيرة

حلا شيحة
حلا شيحة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رانيا يوسف تفاجئ الجميع بفستان غير متوقع

#

ظهور جريء لـ«هيفاء وهبى»

#

بـ"هوت شورت وصدر مكشوف".. حلا شيحة ترقص فى الجونة

#

بقبلة جريئة.. هنا شيحة تحرج "حلا" في مهرجان الجونة

رانيا يوسف

حلا شيحة

مهرجان القاهرة السينمائي

نجمات الفن

ظهرت الفنانة حلا شيحة على السجادة الحمراء، في مهرجان القاهرة السينمائي، والذي تستضيفه دار الأوبرا المصرية، بدءًا من الليلة وحتى التاسع والعشرون من نوفمبر الجاري.

وظهرت شيحا بفستان أسود طويل، يُظهر بعضًا من الأجزاء العليا للجسد، فيما كانت ممسكة بحقيبة صغيرة في يدها.

وتوافد عدد من نجوم الفن إلى المهرجان، بإطلالة مختلفة حيث كان أبرزهم كلاً من الفنانة رانيا يوسف ويسرا وليلي علوي وشيرين رضا، وكذلك الفنانة منى ممدوح وحلا شيحة وغيرهم من الفنانات، بالإضافة إلى شيما الحاج.

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

شاهد الصورة..


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هل أبلغ زوجى بما أخفته ابنتنا لسنوات؟!!
» ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء
» محمد صلاح رابع أفضل مهاجم في العالم لعام 2019
» إمام مسجد يهتك عرض طفل بدار تحفيظ قرآن
» شاهد| رانيا يوسف تسخر من فستانها بمهرجان القاهرة
» رسالة «متعب» إلى رمضان صبحي بعد التأهل لـ«طوكيو»
» «رونالدو» يتزوج سرًا في المغرب..تعرف على عروسته
» السودان.. اعتقال مساعد "البشير" في الوصول للحكم
» فيديو يوثق لحظة مقتل متظاهر بإيران
» الحوثيون يفرجون عن القاطرة البحرية "رابغ 3"
» منتخب إيطاليا يرفض مواجهة قطر وديًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب