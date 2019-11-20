» ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

20 نوفمبر 2019 - 09:51 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء، استقرارًا فى عدد من البنوك.

وبلغ سعر العملة الخضراء 16.05 جنيها للشراء، و16.15 جنيه للبيع في البنك المركزي.

وسجل سعر الدولار، 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس.

أما البنك العربي الأفريقي، فسجل الدولار 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

بينما سجل 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وفي البنك الأهلي سجل الدولار 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

أما بنك مصر فبلغت العملة الأمريكية 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.