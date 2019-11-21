مفاجأة تركي آل الشيخ تشعل "تويتر"

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تركي آل الشيخ

كشف المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - تغريدة تكشف عن مفاجأة للجمهور السعودي.

ونشر "آل الشيخ" صورة للأسطورة البرازيلية "رونالدينيو" ، وعلق قائلا: "رونالدينيو جاي للموسم في في بطولة Teq ball" .

و كان تركي آل الشيخ كشف- عن مفاجأة جديدة يجهزها للجمهور العربي.

وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "شغال على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الاستاذ الكبير عمرو سمير عاطف ... ان شاءالله سيرى النور في 2020 ... بحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية ...".

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