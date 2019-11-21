استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

علا خطاب
شهد سعر الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الخميس، الموافق 21 /11/2019، حالة من الاستقرار، ليسجل في البنك المركزي 16.16 جنيه للبيع والشراء 16.04 جنيه .
سعر الدولار في البنوك :
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
للشراء 16.080
للبيع 16.180
بنك البركة
للشراء 16.080
للبيع 16.180
HSBC
للشراء 16.060
للبيع 16.160
البنك المصرى الخليجي
للشراء 16.060
للبيع 16.160
بنك التنمية الصناعية
للشراء 16.060
للبيع 16.160
بنك الكويت الوطني NBK
للشراء 16.060
للبيع 16.160
بنك المشرق
للشراء 16.060
للبيع 16.160
البنك العربي الأفريقي الدولي
للشراء 16.060
للبيع 16.160
بنك بلوم
للشراء 16.060
للبيع 16.160
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
للشراء 16.060
للبيع 16.160
بنك قناة السويس
للشراء 16.050
للبيع 16.150
كريدى أجريكول
للشراء 16.050
للبيع 16.150
بنك مصر
للشراء 16.050
للبيع 16.150
البنك الأهلي المصري
للشراء 16.050
للبيع 16.150
البنك العقاري المصري العربي
للشراء 16.050
للبيع 16.150
المصرف العربى الدولى
للشراء 16.050
للبيع 16.150
بنك عودة
للشراء 16.050
للبيع 16.150
البنك المصرى لتنمية الصادرات
للشراء 16.050
للبيع 16.150
بنك التعمير والإسكان
للشراء 16.050
للبيع 16.150
بنك مصر إيران التنمية
للشراء 16.050
للبيع 16.150
المصرف المتحد
للشراء 16.050
للبيع 16.150
بنك الإسكندرية
للشراء 16.050
للبيع 16.150
البنك المركزي المصري
للشراء 16.048
للبيع 16.169
البنك التجاري الدولي (CIB )
للشراء 16.040
للبيع 16.140
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