اتهام خطير وراء طلب إحاطة عاجل لوزيرة الصحة

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الصحة

برلماني

المحور

هالة زايد

اتهم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، بإهدار مبلغ مليار و54 مليون جنيها من المال العام، مؤكدا أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس البرلمان في هذا الشأن.
وأضاف "بدر"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أنه تم تطوير عدة مراكز في وزارة الصحة وتجهيزها بأحدث الأجهزة منذ عامين، ولكن تم إغلاقها من وقتها، ولم يتم افتتاحها.

وأوضح أن مركز الكوم الأحمر تكلف 24 مليون جنيها، ولم يفتتح منذ عام 2017 حتى الآن، بالإضافة إلي تطوير 48 مركزا طبيا، في 10 محافظات، وتم إمدادهم بالأجهزة الحديثة، ولم يتم افتتاحهم، رغم أنه تم الانتهاء منهم منذ عامين.

وتابع عضو مجلس الشعب قائلا ،: "وزيرة الصحة لم تجيب على تساؤلاتنا حتى الآن".

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