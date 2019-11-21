أيمن نور: "اللهم بحق اسمك الأعظم اشف سوزان مبارك"

فاجأ تعليق السياسي، أيمن نور، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بشأن الأخبار التي تداولت على تدهور صحة سوزان مبارك ونقلها للعناية، رواد مواقع التواصل، حيث نشر تغريدة يدعو فيها بالشفاء لزوجة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.

وكتب "نور" في تغريدته:"اللهم... اشف كل مريض فرحمتك وسعت كل شيء، اللهم...لا شماتة أبدًا... في موت أو مرض.. بحق اسمك الأعظم اللهم اشفها عاجلا ليس أجلا.. وسامحها.. واغفر لها.. ولنا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل، وجاءت التعليقات كالاتي: "أمين يارب"،" محترم يا دكتور طول عمرك كبير وتستحق الاحترام".

يذكر أن سوزان مبارك، أجرت عملية جراحية خلال الأيام الماضية، حيث أعلن عنها نجلها دون ذكر أي تفاصيل عن العملية .

وكان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد كشف عن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك، مؤكدًا أنها في العناية المركزة.