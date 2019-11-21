  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:29 م
بحث متقدم
صورة من الفيديو

تفاصيل إعادة يد شاب بعد بترها في حادث سيارة بأسيوط

التربية الجنسية الحلال

دول عربية تعلن تدريس التربية الجنسية في المدارس

الشقق المغلقة

هل الشقة الإيجار عليها زكاة؟.. لجنة الفتوى ترد

الزمالك

رسميا.. موعد السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

شيما الحاج

بعد خروجها من السجن.. أول ظهور لـ شيما الحاج بمهرجان القاهرة

وزير التعليم

وزير التعليم عن تركه للوزارة: بلاش سخافات

أيمن نور

أيمن نور: "اللهم بحق اسمك الأعظم اشف سوزان مبارك"

مقتل 10 أطفال على إدلب

مقتل 10 أطفال في قصف روسي لإدلب

وزير التعليم

"التعليم"عن وفاة طالب القناطر:الموضوع مش في أيدينا

المواطن السعودي البطل

السعودية.. فيديو يشعل مواقع التواصل لمواطن يواجه السيول بجرافته

اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بدولة أوروبية

عرب وعالم

بالصور.. تظاهرات في تشيلي تحت شعارالقدس عربية
بالصور.. تظاهرات في تشيلي تحت شعارالقدس عربية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات تركية برأس العين

#

مشاجرة عنيفة بين عائلتين بمشاركة النساء والفتيات

#

اشتباكات عنيفة بين سفير اليمن ومندوب الجامعة العربية

#

كشمير..الشرطة تفرق بالقوة متظاهرين محتجين على قرار الهند


أفادت وكالات وصحف أجنبية، بأن عددًا من المتظاهرين في العاصمة التشيلية سانتياجو، أصيبوا بجروح متفاوتة جراء اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة خلال الاحتجاجات المستمرة على ارتفاع الأسعار.
 وتشهد البلاد، حركة احتجاج، بدأت بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع في 18 أكتوبر الماضي، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد وغيرها من المطالب.
وحسب روسيا اليوم، استخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المطالبين بدستور جديد يسمح بخصخصة الموارد الطبيعية والخدمات الاجتماعية في البلاد. 

وعلي الرغم من إعلان الحكومة بإجراء استفتاء في أبريل القادم، لتغير الدستور، خرجت التظاهرات في أنحاء البلاد وأسفرت الاشتباكات حتي الآن، عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ريهام سعيد عن خلع صابرين للحجاب: "ما غلطتش"
» واقٍ للشمس يتسبب في كسر أضلع فتاة
» السفير المصري الجديد في المنامة يُقدم أوراق اعتماده إلى ملك البحرين
» قافلة علماء الأزهر تواصل فعاليات التوعية الأسرية بالسويس
» صادم.. يطلق النار على متسولة
» تفسير رؤية "المسك" فى المنام
» "الدفاع والأمن القومى" بالبرلمان تشيد بالاستعداد القتالى للجيش الثالث
» اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بدولة أوروبية
» ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
» القوات المسلحة تحتفل بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الوافدين الأفارقة
» برقيات عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلى هذا الرئيس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب