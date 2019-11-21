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"الدفاع والأمن القومى" بالبرلمان تشيد بالاستعداد القتالى للجيش الثالث

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المحرر العسكري

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استقبلت قيادة الجيش الثالث الميدانى وفدًا برلمانيًا ضم ثلاثين عضوًا من لجنة الدفاع والأمن القومى وأعضاء مجلس النواب، ضمن مخطط الزيارات الدورية التى تقوم بها اللجنة لوحدات القوات المسلحة .

وألقى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بأعضاء اللجنة مؤكداً أن رجال الجيش الثالث الميدانى يمارسون مهامهم بكل تفانٍ وإخلاص للدفاع عن أمن الوطن والمشاركة فى دعم المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة بجنوب ووسط سيناء .

وأعرب اللواء أ.ح كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى عن فخر نواب الشعب المصرى بالأداء المشرف لقوات الجيش الثالث الميدانى فى محاربة الإرهاب وإقتلاع جذوره كما أشاد بمستوى التدريب الراقى والكفاءة القتالية التى يتمتع بها مقاتلو الجيش الثالث الميدانى مشيداً بدور رجال القوات المسلحة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى تساهم فى تخفيف العبء عن كاهل أبناء سيناء وخلق تجمعات تنموية جديدة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب .

وأبدى نواب لجنة الدفاع والأمن القومى سعادتهم بما وصل إليه مقاتلى الجيش الثالث من جاهزية وإستعداد قتالى دائم وقدرة على تنفيذ كل المهام الموكلة إليهم، مؤكدين أن مصر ستظل وطنا آمناً مستقراً فى ظل وقوف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة الباسلة، كما أكد النواب الدور الوطنى المشرف لأهالى سيناء وتعاونهم مع القوات المسلحة فى تنفيذ خطط التنمية ومكافحة الإرهاب بإعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى.

كما قام الوفد بجولة تفقدية لإحدى نقاط التفتيش بنفق الشهيد أحمد حمدى وأحد الكمائن بوسط سيناء ومزار عيون موسى.

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