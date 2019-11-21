  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:29 م
بحث متقدم
صورة من الفيديو

تفاصيل إعادة يد شاب بعد بترها في حادث سيارة بأسيوط

التربية الجنسية الحلال

دول عربية تعلن تدريس التربية الجنسية في المدارس

الشقق المغلقة

هل الشقة الإيجار عليها زكاة؟.. لجنة الفتوى ترد

الزمالك

رسميا.. موعد السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

شيما الحاج

بعد خروجها من السجن.. أول ظهور لـ شيما الحاج بمهرجان القاهرة

وزير التعليم

وزير التعليم عن تركه للوزارة: بلاش سخافات

أيمن نور

أيمن نور: "اللهم بحق اسمك الأعظم اشف سوزان مبارك"

مقتل 10 أطفال على إدلب

مقتل 10 أطفال في قصف روسي لإدلب

وزير التعليم

"التعليم"عن وفاة طالب القناطر:الموضوع مش في أيدينا

المواطن السعودي البطل

السعودية.. فيديو يشعل مواقع التواصل لمواطن يواجه السيول بجرافته

"التعليم"عن وفاة طالب القناطر:الموضوع مش في أيدينا

آخر الأخبار

وزير التعليم
وزير التعليم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعرف على أخو هيثم أحمد زكي الوحيد الذي لا يعرفه الجمهور

#

رد مصري حاد على البرلمان الأوروبي

#

الموت يفجع الفنان أحمد مكي

#

غرامة 500 ألف ريال على مخالفة هذا القانون بالسعودية

التعليم

مدرسة

شريف عامر

ام بى سى مصر

القناطر الخيرية

خرج طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، عن صمته ليعقب على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي في مدرسة بالقناطر الخيرية، ف يأول تصريح إعلامي عن الواقعة ، قائلا:" الموضوع مش في أيدينا ، الموضوع أصبح في يد النيابة الإدارية ثم النيابة العامة، والتحقيقات بدأت.

وأكد "القوصي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم يبحثون على أسباب الواقعة، والنيابة العامة ستتولى الواقعة.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية :" هناك حالة تراخي من المدرسة، معقبا :" سيكون هناك عقوبات جسيمة حال إثبات أي تقصير في حق الطالب".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» واقٍ للشمس يتسبب في كسر أضلع فتاة
» السفير المصري الجديد في المنامة يُقدم أوراق اعتماده إلى ملك البحرين
» قافلة علماء الأزهر تواصل فعاليات التوعية الأسرية بالسويس
» صادم.. يطلق النار على متسولة
» تفسير رؤية "المسك" فى المنام
» "الدفاع والأمن القومى" بالبرلمان تشيد بالاستعداد القتالى للجيش الثالث
» اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بدولة أوروبية
» ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
» القوات المسلحة تحتفل بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الوافدين الأفارقة
» برقيات عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلى هذا الرئيس
» أول ظهور لزوجة حسين فهمي في مهرجان القاهرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب