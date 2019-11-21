» صادم.. يطلق النار على متسولة

أثارت حادثة إطلاق نار على متسولة، من قبل أحد المواطنين، ضجة كبيرة في البرازيل، حيث تم القاء القبض علي الجاني من قبل قوات الأمن.

ورصدت كاميرات المراقبة مواطنًا يبلغ من العمر 31 عامًا، وهو يشهر النار على متسولة عزباء تدعي "زيلدا" في حي دي جنيرو بالبرازيل، ويطلق عليها رصاصتين في الظهر أدت الى وفاتها في الحال، ما دفع الشرطة لإلقاء القبض عليه.

من جانبه، زعم الجاني أنه أطلق النار على المستولة بعد ما شعر بالخطر على حياته واعتقد أنه يتعرض لمحاولة سطو، حيث طالبته المتسولة بإعطائها ما لديه من أموال، لذا فهو دافع عن حياته، وفقًا لأقوال محاميته.

في المقابل، رفض الادعاء العام هذا الزعم، حيث تمت مراجعة كاميرات المراقبة وظهر أن التاجر ضاق ذرعًا من المتسولة والتي لم تهدده بأي سلاح، وما ساعده في ذلك هو إخلاء الشوارع في هذا التوقيت.