"أنتي عايزة سد الحنك".. تشعل النار بين الغيطي وشيرين

21 نوفمبر 2019 - 12:08 م

اشتعلت حرب كلامية بين كل من الإعلامي محمد الغيطي، والمطربة شيرين عبد الوهاب، بسبب تصريحاتها الأخيرة خلال حفلتها في "موسم الرياض" بالسعودية.

وانتقد "الغيطي" خلال برنامجه المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تصريحات الفنانة قائلا: "ياستى ماتتكلميش غني بس، قولتك كدة 60 مرة، انتى حنجرتك ذهبية، لكن ماتتكلميش"، مشيرا إلى أنها تتعرض لهجوم من قبل المتابعين بسبب تصريحاتها هذه.

وأضاف: "ماتتكلميش تاني، انتى لما بتتكلمي بقولى سخام، كنتى هتعملى أزمة دبلوماسية قبل كدة بين مصر وتونس والمغرب.. إنتى محتاجة حد يقف وراك أول ما يلاقيكي هتتكلمي يدوس على الزرار أو يديكي سد الحنك على وشك".

وقالت شيرين أثناء حفلها في العاصمة الرياض: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا أنتم شافيين إيه؟"