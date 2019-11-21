بعد خروجها من السجن.. أول ظهور لـ شيما الحاج بمهرجان القاهرة

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شيما الحاج
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سجن

مهرجان القاهرة السينمائي

شيما الحاج

قضية الفيديوهات

أثارت الفنانة شيما الحاج، جدلاً واسعًا، بعد ظهورها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، حيث يعتبر أول ظهور لها بعد خروجها من السجن في قضية الفيديوهات الشهيرة.

وتصدرت شيما الحاج تريندات جوجل، بعد ظهورها الجريء في مهرجان القاهرة، حيث ارتدت فستانًا أسود مكشوف، ولها فتحة جانبية طويلة .

ويعتبر هذا الظهور هو الأول لها بعد خروجها من السجن، إثر حبسها عدة أشهر على ذمة القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح لها.

وانطلق أمس الأربعاء، حفل افتتاح القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 41، بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور فني وإعلامي كبير.

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