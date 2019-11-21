رسميا.. موعد السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

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الرياضة

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الزمالك

متابعات- الدويني فولي

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف”، الموعد الرسمي لمباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وحدد الاتحاد، الرابع عشر من فبراير المقبل موعدًا لإقامة المباراة في العاصمة القطرية الدوحة بعدما نالت شرف تنظيم البطولة لثلاثة مواسم.
 
وتأهل الزمالك لخوض مواجهة السوبر الأفريقى بعد فوزه بلقب الكونفدرالية فيما وصل الترجي للنهائي بتتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا.


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