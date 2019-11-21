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تفاصيل إعادة يد شاب بعد بترها في حادث سيارة بأسيوط

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إيمان هاني

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روى الدكتور وليد رياض، رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى أسيوط الجامعي، تفاصيل إجراء عملية جراحية لإعادة يد مبتورة لشاب إثر تعرضه لحادث سيارة في أسيوط . 

وقال "رياض"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، تم نقل الجزء المبتور بشكل سليم للمستشفى، حيث كانت أولى خطوات نجاح عملية إعادة العضو المبتور للجسم مرة أخرى. . 

وأوضح "رياض"، أن الوقت عامل مهم لإجراء تلك العملية، حيث تم نقل الشاب للمستشفي بعد ساعة من الحادث، مؤكدًا أنه تم تشكيل فريق طبي على الفور لإجراء تلك العملية .

وتابع "رياض": "لابد من غسل الجزء المبتور لإزالة التراب والشوائب ووضعه في كيس نظيف وحوله قطع من الثلج، وتعود اليد التي تم بترها لطبيعتها بنسبة 70%.


شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=x9tdh_hM5sA&feature=emb_logo

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