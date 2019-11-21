واقٍ للشمس يتسبب في كسر أضلع فتاة

21 نوفمبر 2019 - 01:08 م

تعرضت فتاة صينية، تدعي شياو مياو، في العشرين من عمرها للإصابة بكسر 10 أضلع من قفصها الصدري، بسبب كريم واقي للشمس، ما اثار حالة من الجدل حول الأمر .

ودخلت الفتاة الصينية في نوبة سعال نقلت على أثرها للمستشقي لتلقي العلاج، والتي شخصت حالتها لحالة ربو تحسسي، حيث روت الفتاة أنها نامت على فراش خفيف بسبب درجة حرارة الجو المرتفعة .

وبعد تدهور حالتها، كشف الأطباء عن أن هناك بعض الأضلع المكسورة في قفصها الصدري، ومع متابعة عادات الفتاة، أكدت انها استخدمت كريم واقي للشمس، للحفاظ على بشرتها .

وصرح الطبيب المشرف على علاجها، بأن بعض كريمات التجميل التي أستخدمتها ساهمت في كسر بعض أضلع القفص الصدري، وهو ما أثر على صحتها بهذا الشكل .