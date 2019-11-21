إسرائيل تزعم: اتفاقية سلام مع دول الخليج قريبًا

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اتفاقية سلام

زعم يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، عن اتفاقية تحت عنوان "اللاحرب" بين إسرائيل ودول الخليج، تعمل الإدارة الأمريكية وحكومة تل أبيب على ترتيبها.

وأشار كاتس، في مقابلة مع صحيفة "جيروازاليم بوست"، إلى أنه "بموجب خطة الرئيس ترامب للسلام، سيتم بناء سكة حديد تربط الخليج عبر الأردن إلى ساحل حيفا المطل على البحر المتوسط".

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، قبل 3 أشهر عن توجه لتوقيع اتفاق مع دول الخليج يشمل "عدم شن أعمال عدائية"، وذلك تمهيدا للتطبيع الكامل بين إسرائيل ودول الخليج، وأن هناك تطورات في تل أبيب وواشنطن حول هذا الأمر، فضلا عن انخراط دول عربية في هذا الحراك.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي، قبل شهرين، أنه على ضوء التصرفات الإيرانية، وفي ظل الأزمة السياسية في إسرائيل، "أصبح من المفهوم ضمنا، أن خطة ترامب للسلام لن تكون موضوعة على الطاولة بالوقت الحالي، وأن الأمريكيين يشيرون إلى أنهم جاهزون لفحص إمكانيات أخرى، وعلى رأسها مبادرة وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالتوقيع مع دول الخليج على اتفاق "لا حرب وتعاون اقتصادي".

وأضاف التلفزيون، أن وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين، الذي زار إسرائيل قبل أسبوعين، صرح بأن الحديث يدور عن "مبادرة ممتازة" وطلب تفاصيل أكثر عنها وعن مبادرة "سكة السلام".


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