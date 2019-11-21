قطر توجه رسالة لـ«صلاح» قبل مونديال الأندية

21 نوفمبر 2019 - 05:08 م

حرص حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية المسئولة عن تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2019، على طمأنة النجم محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب المصري، قبل ذهابه إلى الدوحة برفقة فريقه، مؤكدًا عدم نية الدولة استغلال حضوره سياسيًا.

وفي تصريحات نقلها موقع «ليفربول إيكو»، قال «الذوادي»: «ليس هناك شك أن محمد صلاح لديه جماهيرية ضخمة وبالتأكيد إنها لحظة رائعة بالنسبة لنا أن يأتي إلينا».

وأضاف: «لديه جماهير كثيرة في العالم العربي وحضور محمد صلاح إلى هنا أثار حماس كبير لكثيرين. عديد من الناس أصبحت مشجعة لليفربول بسبب محمد صلاح، وإن لم يكن ليفربول فريقهم الأول فقد أصبح الثاني بسبب صلاح».

وتابع الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: «من المهم أن نشير إلى أننا، رغم ذلك، لم نسيس أبدًا حدثًا رياضيًا أو شخصية رياضية، الجميع يعلم أننا نملك باريس سان جيرمان، على سبيل المثال، ولم نستخدم أي من اللاعبين بهذا الشكل».