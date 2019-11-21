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رسميًا.. إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" غدًا

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القمر الصناعي المصري طيبة 1
القمر الصناعي المصري طيبة 1

أحمد سالم

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الاتصالات

قمر صناعى

طيبة 1

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم إطلاق القمر الصناعيّ المصري " طيبة 1 " غداً الجمعة.

وأكد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه بإطلاق هذا القمر المصري ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يُمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في المكانة التي تليق بها والتي تستحقها إقليمياً ودولياً.

وقال وزير الاتصالات، إن عملية إطلاق القمر المصريّ "طيبة 1" تأتي في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، حيث يعمل هذا التدشين على المساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019 واستضافتها لوكالة الفضاء الأفريقية، كما أن إطلاقه سوف يُسهم في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة؛ من أجل دعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سعيا لسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن إطلاق القمر المصري سيساهم كذلك في النهوض بقطاعات البترول والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والقطاعات الحكومية الأخرى، وسيدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب.


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