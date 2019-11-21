محمد رمضان يقتحم المسرح بـ"حصان" في الرياض

21 نوفمبر 2019 - 05:35 م

أثار الفنان محمد رمضان، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وهو يرقص على أحد الأحصنة خلال كواليس موسم الرياض.

وامتضى "رمضان" حصان وصعد به على المسرح وهو يؤدي رقصات عليه على نغمات إحدى أغنياته.

وكتب محمد رمضان تعليقًا على الفيديو :« من بروفات #أقوى-حفلة_في_الرياض ???? #ثقة_في_الله_نجاح».

الحفل يتم برعاية ودعم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويشرف على تنظيمه نبيل السويسى، الذي حقق العديد من النجاحات في اضخم الحفلات العربية.