  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
محمد رمضان

محمد رمضان يقتحم المسرح بـ"حصان" في الرياض

نتنياهو

إسرائيل تزعم: اتفاقية سلام مع دول الخليج قريبًا

محمد صلاح

قطر توجه رسالة لـ«صلاح» قبل مونديال الأندية

إكرامي

شاهد.. «إكرامي» يُحرج مهيب عبدالهادي على الهواء

سما المصري

"سما المصري": أثرت اهتمام مصر كلها بـ1050 جنيهًا

الزمالك والترجي

الزمالك يحسم موقفه من خوض« السوبر» في قطر

مرصد الأزهر

الأزهر يفحم المشككين في فرضية الحجاب برد قاطع

ارشيفية

«الرياض تتجمد».. أقوى موجة برد منذ 30 عامًا

أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه

بمليون دولار.. أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه

تركي آل الشيخ

مفاجأة جديدة من "تركي آل الشيخ" بموسم الرياض

فضيحة جنسية تطيح بنجل الملكة إليزابيث

عرب وعالم

الأمير أندرو
الأمير أندرو

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

علاقة جنسية تطيح بعضوة الكونجرس الأمريكي

#

ممثلة شهيرة تتهم نجل الملكة إليزابيث بهذا الأمر

#

فضيحة جنسية تطارد فنان شهير بعد رفض الاعتراف بطفله

#

نجل الملكة إليزابيث يكشف مفاجأة مدوية عن الملياردير المنتحر

فضيحة جنسية

الملكة إليزابيث

تنحي

أمير بريطاني

قرر الأمير البريطاني أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث، التنحي عن عمله العام، بعد اتهامه بعلاقة جنسية قدبمة مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا.

وقال أندرو في بيان صادر عن قصر بكنغهام إن التمحيص في هذا الأمر أصبح مصدر "تشويش كبير" لعمل العائلة المالكة والجمعيات الخيرية المرتبطة بها.

وأضاف "سألت جلالة الملكة عما إذا كان بإمكاني التنحي عن الواجبات العامة في المستقبل المنظور، وقد أذنت بذلك. إنني بالطبع، على استعداد لمساعدة أي وكالة مختصة بإنفاذ القانون في تحقيقاتها، إذا لزم الأمر".

وقال أندرو: "ما زلت أشعر بالأسف، دون مواربة، على ارتباطي الذي جانبته الحكمة مع جيفري إبستين".

ومضى قائلا: "ترك انتحاره أسئلة كثيرة دون إجابة، خاصة لضحاياه، وأشعر من كل قلبي بالتعاطف مع كل من لحق بهم الضرر ويريدون طي هذه الصفحة على نحو ما".


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حارس الأهلي منفعلًا: «احترفنا الجدل وأدمنا الخلاف»
» حكم المباراة النهائية لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا
» فضيحة جنسية تطيح بنجل الملكة إليزابيث
» سبب رحيل محمد صلاح و«دي بروين» عن تشيلسي
» رسميًا.. إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" غدًا
» لراغبي شراء سيارة أقل من 100 ألف جنيه
» دوري الأبطال.. موعد مباراة النجم الساحلي والأهلي
» الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة
» 10 آلاف طالب استفادوا من "دكان الفرحة"
» الفتوى: ترك هذا الأمر في التشهد يبطل الصلاة
» "الوزراء" يوافق على إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب