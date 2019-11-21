  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
محمد رمضان

محمد رمضان يقتحم المسرح بـ"حصان" في الرياض

نتنياهو

إسرائيل تزعم: اتفاقية سلام مع دول الخليج قريبًا

محمد صلاح

قطر توجه رسالة لـ«صلاح» قبل مونديال الأندية

إكرامي

شاهد.. «إكرامي» يُحرج مهيب عبدالهادي على الهواء

سما المصري

"سما المصري": أثرت اهتمام مصر كلها بـ1050 جنيهًا

الزمالك والترجي

الزمالك يحسم موقفه من خوض« السوبر» في قطر

مرصد الأزهر

الأزهر يفحم المشككين في فرضية الحجاب برد قاطع

ارشيفية

«الرياض تتجمد».. أقوى موجة برد منذ 30 عامًا

أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه

بمليون دولار.. أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه

تركي آل الشيخ

مفاجأة جديدة من "تركي آل الشيخ" بموسم الرياض

ردًا على انضمام 3 لاعبين للأوليمبي في طوكيو

حارس الأهلي منفعلًا: «احترفنا الجدل وأدمنا الخلاف»

الرياضة

المنتخب الاولمبى
المنتخب الاولمبى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشناوي يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة صنداونز

المصريون

شريف اكرامى

الأوليمبى

طوكيو

رد شريف اكرامى حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على ترشيح لاعبين من المنتخب الأول لتدعيم المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شريف اكرامى عبر حسابه الرسمي على تويتر: "لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبين و الجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين علي الظهور بشكل مشرف في طوكيو بل أول سؤال تم طرحه للرأي العام من هو الثلاثي الكبير الذي يستحق الانضمام! كأننا اعتدنا السطحيه و احترفنا الجدل و أدمنا الإختلاف".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حارس الأهلي منفعلًا: «احترفنا الجدل وأدمنا الخلاف»
» حكم المباراة النهائية لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا
» فضيحة جنسية تطيح بنجل الملكة إليزابيث
» سبب رحيل محمد صلاح و«دي بروين» عن تشيلسي
» رسميًا.. إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" غدًا
» لراغبي شراء سيارة أقل من 100 ألف جنيه
» دوري الأبطال.. موعد مباراة النجم الساحلي والأهلي
» الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة
» 10 آلاف طالب استفادوا من "دكان الفرحة"
» الفتوى: ترك هذا الأمر في التشهد يبطل الصلاة
» "الوزراء" يوافق على إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب