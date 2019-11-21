سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

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محمد فضل- متابعات

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سجل سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى استقرارا ملحوظا في البنوك المصرية، اليوم الخميس.

وجاءت الأسعار في البنوك كالتالي:

بنك مصر 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

البنك الأهلي نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

المصرف المتحد نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

بنك عودة نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

مصرف ابوظبى الإسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

بنك البركة الإسلامي نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.


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