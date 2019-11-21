«مرتضى» يتحدى: الزمالك لن يلعب في قطر

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المصريون

الزمالك

مرتضى

الترجى

جدد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه خوض بطولة كأس السوبر الأفريقي ضد الترجي التونسي في دولة قطر.

وقال «منصور» في تصريحات لإذاعة تونسية اليوم الخميس: «قرار الاتحاد الإفريقي لا يلزمنا ولن نلعب في قطر مهما حصل حتى ولو سقطت السماء على الأرض».

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، إقامة لقاء كأس السوبر القاري بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك المصري بطل الكونفيدرالية، بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.

وتابع: "إن لزم الأمر سنواجه الترجي بملعبه بتونس، وعموما سنعقد يوم الإثنين القادم مؤتمرا صحفيا للتأكيد على موقفنا".

وعن إمكانية معاقبة الزمالك من قبل الكاف حال رفض خوض السوبر القاري في قطر، أوضح: "لا تهمني أي عقوبة، ولدينا البطولة العربية سنشارك فيها أفضل من دوري الأبطال".

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